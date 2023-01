Francesco Rocca e la sinistra para fascista L’opinione di Cangini

Leggi su formiche

(Di domenica 22 gennaio 2023) Non conoscoe non ho rapporti col centrodestra da quando, lo scorso 20 luglio, votai la fiducia a Mario Draghi in Senato. Epperò, c’è qualcosa che non torna. Non torna, ad esempio, il fatto che più d’un giornale diaccusi il candidato del centrodestra alla Regione Lazio di essere più o menoe al tempo stesso di essersi macchiato di un reato in gioventù. Il reato fu in effetti orribile: spaccio di eroina.aveva 19 anni. Fu arrestato, nel 1987 fu condannato, collaborò con la giustizia, scontò una condanna a tre anni e due mesi di reclusione. Ora, secondo la Costituzione italiana e secondo i principi universali dello Stato di diritto su cui si fonda il nostro ordinamento giudiziario, la funzione della pena non è afflittiva, ma rieducativa. ...