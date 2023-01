ilmessaggero.it

Avvertenza -è talmente brava nel suo lavoro - come mette insieme lei preparazione, ritmo e baldanza, in tv non si vedeva da anni - che offuscare il successo del suo Belve , su Rai2, dando spazio ...... l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la giornalista, la pallavolista Paola Egonu e l'attrice Chiara Francini. Ma la Toscana ha un portento di talenti che, negli anni, hanno ... Francesca Fagnani: «I figli non mi mancano e qualche volta ho tradito. Però non sono cattiva» Avvertenza - Francesca Fagnani è talmente brava nel suo lavoro - come mette insieme lei preparazione, ritmo e baldanza, in tv non si vedeva da anni - che offuscare il successo del suo ...Completato il cast artistico della 73esima edizione del Festival di Sanremo. La co-conduzione della quarta serata sarà affidata all'attrice Chiara Francini che ha commentato in una intervista quella b ...