ilmessaggero.it

Detto questo, per rilasciare l'intervista che state per leggere - si spera fino in fondo -ha posto una condizione: nessuna domanda su Mentana. Non è il massimo, ma le regole d'ingaggio non ...... l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la giornalista, la pallavolista Paola Egonu e l'attrice Chiara Francini. Ma la Toscana ha un portento di talenti che, negli anni, hanno ... Francesca Fagnani: «I figli non mi mancano e qualche volta ho tradito. Però non sono cattiva» Avvertenza - Francesca Fagnani è talmente brava nel suo lavoro - come mette insieme lei preparazione, ritmo e baldanza, in tv non si vedeva da anni - che offuscare il successo del suo ...Sono tre gli artisti più quotati per la vittoria di Sanremo 2023, gli stessi che al Fantasanremo fanno faville. Ecco di chi si tratta e perché ...