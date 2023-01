Franca Gandolfi | chi era la moglie di Domenico Modugno | “Un grande amore”

(Di domenica 22 gennaio 2023)(Guarnaccia all’anagrafe) è nata a Messina il 27 novembre 1932. Ex attrice e cantante italiana, è stata attiva nel cinema italiano dal 1952 al 1963. Nel 1955 ha sposato, da cui ha avuto tre figli, Marco (1958), Massimo e Marcello (1966), e al quale è stata legata fino alla sua morte, avvenuta nel 1994. “La voglia di fare e vivere era così radicata nel suo cuore”, ha dichiaratoparlando del marito in un’intervista a Grand Hotel. E a Unomattina Estate ha rivelato che il loro “non fu una prima vista, almeno da parte mia”. Nel giro di poco tempo, però,se ne innamorò perdutamente. “Quando arrivava a casa era travolgente – ha confessato -, quando andava via c’era il vuoto”. Poi ha ricordato anche come ...

