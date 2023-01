Fotocamere sotto il display | fallimento annunciato? Forse sì | sugli smartphone

HDblog

... perciò sarà ben visibile anchela luce diretta del sole . Sul retro ci sono poi ben quattro: una principale da 108 MP e una ultra - grandangolare da 8 MP, affiancati da una tele e ......lo spessore dei vari S23 e S23+ che diminuirà grazie all'assenza della struttura delle. ...sembra essere il sensore per la lettura delle impronte digitali solitamente posizionato al di... iPhone 16, la tecnologia Face ID sarà nascosta sotto il display | Rumor Il mercato degli smartphone è stato particolarmente negativo nel corso del 2022, facendo registrare una contrazione che ha portato ad un calo generale delle vendite. Questo si è tradotto anche in un c ...Fra modelli usciti e in arrivo, appare evidente che uno dei trend dei nuovi camera phone sia quello delle fotocamere circolari.