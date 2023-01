Formazioni ufficiali Spezia-Roma | Serie A 2022 2023

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per la diciannovesima giornata di. Luca Gotti in questo fine settimana si è trovato improvvisamente costretto a fare a meno del suo perno di difesa Jakub Kiwior, che è volato in Inghilterra per effettuare le visite mediche con l’Arsenal. Il tecnico degli “aquilotti” dovrà trovare una soluzione che mantenga intatta la solidità difensiva della sua squadra. Come è ben noto, tra i giallorossi non sarà presente Nicolò Zaniolo dopo i rumors di mercato dei giorni scorsi. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Monza - SassuoloMonza (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo: Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; PetagnaSassuolo (4 - 3 - 3): Pegolo; ...Un'ora prima circa saranno disponibili ledi questa partita scelte dai due allenatori. Ricordiamo che in Premier League guida in classifica la squadra dell'Arsenal con 47 punti a ... Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Adopo titolare, c’è Seck dal 1’ Sono ufficiali le formazioni di Monza-Sassuolo, match delle 15 valido per 19ª giornata di Serie A. TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Sono ufficiali le… Leggi ...I gialloblù vanno in scena al Vismara, diretta su Sportitalia Tempo di tornare in campo per la Primavera dell’Hellas, oggi impegnata al Vismara contro il Milan. Per seguire il match gratuitamente su S ...