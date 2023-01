Formazioni ufficiali Sampdoria-Udinese | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per la diciannovesima giornata di. Due squadre che cercano disperatamente la vittoria, seppur per motivi diversi. I blucerchiati sono protagonisti di una lotta contro il tempo per raggiungere la salvezza, i bianconeri si trovano in una buona posizione di classifica ma dopo lo straordinario avvio di campionato sono ormai in crisi di risultati da circa tre mesi. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.(3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Colley, Amione; Leris, Winks, Djuricic, Augello; ...