Formazioni ufficiali Sampdoria Udinese | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 22 gennaio 2023) Alle 12.30 scenderanno in campo. Di seguito riportiamo ledella sfida di Serie A Ecco ledi(3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Colley, Amione; Leris, Winks, Djuricic, Augello; Sabiri; Lammers, Gabbiadini. Allenatore: Stankovic.(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Succes. Allenatore: Sottil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pomigliano - Juventus Women, lePomigliano (4 - 3 - 1 - 2): Cetinja; Fusini, Golob, Passeri, Apicella; Gallazzi, Taty, Ferrario; Battelani, Amorim Diaz, Martinez. All. Sanchez. ...Commenta per primo Sampdoria (3 - 4 - 1 - 2): Audero; Nuytinck, Colley, Amione; Leris, Winks, Djuricic, Augello; Sabiri; Lammers, Gabbiadini. Udinese (3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; ...Queste le formazioni ufficiali di Sampdoria-Udinese, lunch match della 19 esima giornata di Serie A, ultima del girone d'andata: SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Nuytinck, Colley, ...Sampdoria - Udinese: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciannovesima giornata di Serie A 2022/23 in programma alle ore 12.30.