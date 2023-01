Formazioni ufficiali Barcellona-Getafe | Liga 2022 2023

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per la diciottesima giornata di. Forte dei sue tre punti di vantaggio nei confronti degli storici rivali – e in questo caso inseguitori – del Real Madrid, la squadra di Xavi ospita il. I blaugrana in campionato non perdono proprio dallo scontro diretto contro i “Blancos” di ottobre, e da allora hanno sempre vinto ad eccezione di un pareggio contro l’Espanyol. Quest’oggi il tecnico dovrà ancora fare a meno degli squalificati Lewandowski e Torres. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

Monza - SassuoloMonza (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo: Birindelli, Machin, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; PetagnaSassuolo (4 - 3 - 3): Pegolo; ...Ledi Brescia e Frosinone, sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B 2022/2023. La squadra di casa non vince da sei partite consecutive e in settimana ha richiamato in ...Sono ufficiali le formazioni di Monza-Sassuolo, match delle 15 valido per 19ª giornata di Serie A. Sono ufficiali le formazioni di Monza-Sassuolo, match delle 15 valido per 19ª giornata di Serie A. MO ...All'U-Power Stadium si gioca Monza-Sassuolo. Fra gli ospiti Defrel completa il tridente d'attacco mentre Obiang è preferito a centrocampo a Maxime Lopez. Nel Monza Palladino conferma Petagna in attacc ...