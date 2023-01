Formazioni ufficiali Arsenal-Manchester United | Premier League 2022 2023

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ledisfida valida per la ventunesima giornata di. Match che promette spettacolo. Gli occhi di tutti gli appassionati di calcio puntati su Londra, dove la squadra di Ten Hag prova a riaprire un campionato finora dominato dai Gunners. Ten Hag deve però fare a meno di diverse pedine fondamentali, primo tra tutti Casemiro che dovrà scontare un turno di squalifica. Per la formazione di Arteta sempre indisponibile Gabriel Jesus, ma nel corso degli ultimi mesi la squadra ha dimostrato di poter sopperire anche alla sua mancanza. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 22 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due ...

Commenta per primo MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. Allenatore : Palladino. SASSUOLO (4 - 3 - 3): ...Reti:della partita JUVENTUS NEXT GEN: Raina; Riccio, Poli, Huijsen; Barbieri, Sersanti, Barrenechea, Besaggio, Ake; Sekulov, Da Graca. A disposizione: Vinarcik, Savona, ...Sono ufficiali le formazioni di Monza-Sassuolo, match delle 15 valido per 19ª giornata di Serie A. Sono ufficiali le formazioni di Monza-Sassuolo, match delle 15 valido per 19ª giornata di Serie A. MO ...Alle 15 ci sarà la sfida Monza - Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali: MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo: Birindelli, Machin, Pessina, Carlos ...