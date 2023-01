Formazioni ufficiali Arsenal-Manchester United | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 22 gennaio 2023), ledei dueper il big match di Premier League Comunicate ledi, big match di questa domenica di Premier League.(4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Nketiah, Martinelli. All. Arteta.(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Eriksen, McTominay; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst. All. Ten Hag. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Toro News

Arsenal - United, le: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della super sfida di Premier League. Una partita non banale, che potrebbe scrivere in maniera decisiva le sorti di un campionato nel ...Spezia - Roma, le: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al 'Picco'. Nella sfida in programma al 'Picco' la Roma di José Mourinho vuole trovare quella continuità di ... Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali: Adopo titolare, c’è Seck dal 1’ Mourinho sceglie l'ex Milan insieme a Dybala e Abraham davanti, Gotti deve fare a meno del bomber Nzola. Josè Mourinho invece gioca con El Shaarawy accanto a Dybala a supporto di Abraham, con Celik e ...Le formazioni ufficiali di Spezia-Roma Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Roma, gara valida per la 19a giornata del campionato di Serie A. Spezia (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Hristov; Holm, ...