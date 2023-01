Fondazione Banco Napoli | domani la proiezione del docufilm Flegrea

(Di domenica 22 gennaio 2023) La storia di Bagnoli in un lungometraggio che offre lo sguardo di chi è nato e cresciuto in quel quartiere, con l’obiettivo di sensibilizzare comunità e stakeholders, locali e non, e innescare azioni risolutive., lunedì 23 gennaio, alle 17 nella sede delladiin via dei Tribunali, sarà proiettato ildi Stefano Romano– un Futuro per Bagnoli. La fase di distribuzione è stata finanziata dallastessa e la produzione dalla Film Commission Regione Campania. Partecipano all’evento: il subconmissario per la bonifica di Bagnoli Dino Falconio, l’Assessore al lavoro e alle politiche giovanili del Comune diChiara Marciani, il rappresentante dell’Osservatorio popolare Dario Oropallo, l’Assessore ...

... Sclafani Bagni e Bompietro - Locati e i ragazzi della comunità alloggio "Regina Elena" ... E' entrato, per dirigersi al tavolo dei relatori, ma ha accennato un passo verso un, ...L'appuntamento è realizzato in sinergia con laArturo Toscanini, che lo presenta tra i ...di prova per i virtuosi dello strumento, il Concerto per violino e orchestra fu composto da ... Fondazione Banco Napoli: domani la proiezione del docufilm ... Domani, lunedì 23 gennaio, alle 17 nella sede della Fondazione Banco di Napoli in via dei Tribunali, sarà proiettato il docufilm di Stefano Romano Flegrea – un Futuro per Bagnoli. La fase di ...Venerdì 20 gennaio 2023 si è riunito il Collegio dei Soci Partecipanti della Fondazione Culturale Antonio Salieri per la nomina dei due rappresentanti in seno al Consiglio di Indirizzo per il triennio ...