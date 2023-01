Tiscali

Purtroppo a Melbourne non sono riuscito a competere al cento per cento delle mie possibilità a causa di alcuni problemi al piede sinistro" ha spiegato, eliminato al primo turno in singolare ...L'azzurrocosì il brutto ko contro Kokkinakis: 'Sì. Questo può essere uno dei miei ultimi Australian Open' Brutta sconfitta (divisa in due giorni) per Fabio, che al primo turno dell'Australian ... Fognini spiega l'infortunio al piede: il messaggio sui social 'Gli esamihanno riscontrato una frattura intra-articolare della falange'. Fabio Fognini ha spiegato così, in un messaggio su Instagram, l'esito ...L’azzurro spiega così il brutto ko contro Kokkinakis: “Sì. Questo può essere uno dei miei ultimi Australian Open” Brutta sconfitta (divisa in due giorni) per Fabio Fognini, che al primo turno dell’Aus ...