Focus – Niente è come sembra | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 22 gennaio 2023): trama, cast e streaming delsu Sky Cinema 1 Questa sera, domenica 22 gennaio 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2015 scritto e diretto da Glenn Ficarra e John Requa, con protagonisti Will Smith e Margot Robbie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Un esperto truffatore, Nicky Spurgeon, cresciuto in una famiglia di truffatori, ha una propria “azienda” con cui progetta e mette in atto molteplici colpi. A New Orleans Nicky conosce ad un tavolo in un night club una ragazza, Jess Barrett, che vuole imparare da lui il suo lavoro. Nicky si innamora di Jess, nasce così tra i due una relazione. Durante una partita di ...

Digital-Sat News

Su Sky Cinema dalle 21.15é come sembra. Nicky Spurgeon è uno scaltrissimo manipolatore. Cresciuto in una famiglia di borseggiatori, ha messo in piedi un'azienda in grado di ...Come possono le esperienze virtuali generare benessereriesce a influenzare velocemente il ... Questa presenza stimola ilverso l'obiettivo anche in situazioni sfidanti. Al termine del ... Domenica 22 Gennaio 2023 Sky Cinema, Focus - Niente e' come ... Niente più sorprese in farmacia. Se un farmaco non c’è, presto il paziente potrebbe saperlo prima di lasciare lo studio del medico di famiglia. Grazie infatti a un sistema ..."La vita reale di chi sceglie di vivere all'estero contempla un lungo e difficile lavoro che i soldi non possono comprare..." - dal blog di M. Sfregola ...