la Repubblica

Professor, ha provato"Sì. L'ho provato e mi sono anche divertito". Cosa l'ha divertita di piùProfessor, ha provato"Sì. L'ho provato e mi sono anche divertito". Cosa l'ha divertita di più "Farlo uscire dal seminato". Lucianoè professore ordinario di Filosofia e etica dell'... Floridi: "ChatGpt è brutale e non comprende. Ma presto l'AI sostituirà gli umani in molti lavori" Google and WeWork had a bad week, but that doesn't mean that there haven't been some tech companies riding high.Intervista a Luciano Floridi, ordinario di Filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford: "Prepariamoci a una ...