Flirt in corso tra Matteo Berrettini e Melissa Satta? Il gossip

Novella 2000

... decidere di riprendere gli studi o frequentare un. Visto che Urano in Toro riprende il moto ... Forse non inizierete una storia ma potrebbe scapparci qualche... Vergine (24 agosto - 23 ...Neldell'intervista ha infatti ammesso d'aver avuto uncon Alberto Sordi . Tra i suoi ammiratori si annovera anche Re Carlo III , che molti anni fa si recava ad ascoltarla a Covent Garden,... Matteo Berrettini e Melissa Satta, flirt in corso Il gossip Spunta un gossip che riguarda Matteo Berrettini e Melissa Satta. Secondo i rumor tra i due ci sarebbe un flirt in corsoOriana Marzoli gelata da una frase di Antonino Spinalbese, che rivela di aver pensato di denunciarla tempo fa: il retroscena al “Grande Fratello Vip” ...