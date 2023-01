ilmessaggero.it

Ma già nel 2024 sono previste nuoveufficiali. Pensiamo ad esempio all'obbligo delle fattura elettronica anche al di sotto del limite dei 25.000 euro. In pratica, la fatturazione elettronica ...E con le stesse. Dunque basta alla giungla delle 'no tax area' o delle diverse detrazioni. Oggi i pensionati non pagano tasse fino a 8.500 euro di reddito, i lavoratori fino a 8.174, gli ... Fisco, regole uguali per tutti: riforma al via Mettere tutti sullo stesso piano. Lavoratori dipendenti, partite Iva e pensionati. La tassazione dei diversi redditi dovrà avere regole uguali e, in prospettiva, anche le stesse aliquote.