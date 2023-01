Fiorentina | Venuti | ‘Non meritiamo una stagione anonima Fischi? Sono uno stimolo’ | Serie A

(Di domenica 22 gennaio 2023) 2023-01-22 00:41:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Lorenzo, terzino della, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Torino: “Idei tifosi lasciano tanta amarezza.giustificati, ma l’atteggiamento della squadra è stato giusto. Abbiamo fatto una partita che molto spesso il Torino concede di fare, è mancato solo il gol. Il primo tempo è stato spento, ma abbiamo avuto una grande occasione con Kouame. Abbiamo subito la traversa di Seck e il gol, non abbiamo subito molto. Faremo tesoro di questa sconfitta, ci faremo trovare pronti”. AL FRANCHI – “Giocare qui non è semplice, cistati un po’ di. Dobbiamo essere bravi mentalmente, questi ...

Il terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti è amareggiato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con il Torino in casa: "I fischi dei tifosi lasciano tanta amarezza. Sono giustificati, ma l'atteggiamento della squadra ... Male della Fiorentina, che in difesa sembra poco presente e attento (5). Miranchuk supera la sufficienza anche grazie al goal (6,5). Nella Viola il migliore, nonostante la palla persa sul goal,... Il Torino rialza la testa dopo la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia ed espugna il Franchi di Firenze nell'anticipo dell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A 2022-2023 di calcio ...