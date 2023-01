FIORENTINA-TORINO 0-1 Miranchuk – Highlights e Interviste

(Di domenica 22 gennaio 2023) ACFS.r.l. a socio unico. Sede legale in Firenze, Viale Manfredo Fanti n. 4 – Telefono +39 055 503011 – Fax +39 055 579572 Capitale Sociale € 7.350.000,00 I.V. – Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Firenze 05248440488 Iscritto al registro della Stampa Periodica del Tribunale di Firenze n. 5667 in data 28 giugno 2008. Num. Lic. SIAE 1263/I/1336 2021 Tutti i diritti riservati. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Fantacalcio ®

...00 algiris - Crvena Zvezda 71 - 66 20:00 Olympiacos - Real Madrid 73 - 60 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:00 Verona - Lecce 2 - 0 18:00 Salernitana - Napoli 0 - 2 20:45......giornata di andata della Serie A si chiude con il big match di lusso dell'Allianz Stadium di... nessuna sfida nel massimo campionato è terminata in pareggio più volte (7 anche perv ... Fiorentina-Torino, le formazioni ufficiali Con la sconfitta di ieri contro il Torino, l’ottava di questa stagione in campionato, si è concluso il girone d’andata per Vincenzo Italiano e la sua squadra. Un gruppo che ...La sconfitta di ieri contro il Torino da parte della Fiorentina ha suscitato tanti malumori tra i tifosi viola e la prova tangibile sono i fischi rivolti alla squadra alla fine del match. Lo ...