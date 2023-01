Fiorentina-Torino 0-1 | decide il gol di Miranchuk

(Di domenica 22 gennaio 2023) (Adnkronos) –sconfitta in casa dal, che vince 1-0 sul campo dei viola nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2022-2023. Al Franchi il gol dial 33mo del primo tempo assicura ai granata la vittoria, che porta la squadra a 26 punti in classifica. Larimane a quota 23. L'articolo proviene da Italia Sera.

Fischi e rabbia dei tifosi viola dopo il flop contro il. La storia viola insegna che, superato un certo limite, il vento può cambiare in fretta. Ecco perché il club deve riflettere ...Il terzino dellaLorenzo Venuti è amareggiato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta con ilin casa: "I fischi dei tifosi lasciano tanta amarezza. Sono giustificati, ma l'atteggiamento della squadra ... Le pagelle di Fiorentina-Torino 0-1: grandi Vanja e Ricci, promossi Adopo e Seck 22.45 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita. 22.43 - Una partita terribile della Fiorentina ...Josip Brekalo è uno dei nomi più caldi in casa Fiorentina in ottica calciomercato e noi di Firenzeviola.it abbiamo contattato Mario Rubeša, ex direttore ...