Fiorentina ko | il Torino porta a casa 3 preziosi punti

(Di domenica 22 gennaio 2023) Serata magica per il: i granatano anella sfida contro la. Risultato amaro per i viola che si sono svegliati troppo tardi, cedendo alla squadra avversaria. Miranchuk hato in vantaggio ildi Juric con una rete al 33? e i padroni dinon sono riusciti a reagire nel modo giusto. Ilsale così in settima posizione, a 26, mentre laè al nono posto con 23. L'articolo CalcioWeb.

