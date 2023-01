Finte inaugurazioni La passione di D' Amato | l' ultimo caso all' Umberto I

(Di domenica 22 gennaio 2023) Inaugurazione «apri & chiudi» al Pronto Soccorso Pediatrico dell'I, passato dal taglio del nastro inaugurale al ripristino del nastro segnaletico bianco-rosso da lavori in corso. Sono ancora chiusi, infatti, i rinnovati locali «del nuovo Pronto soccorso pediatrico dopo le ultime ristrutturazioni» inaugurati martedì scorso dal direttore generale del PoliclinicoI, Fabrizio d'Alba insieme alla magnifica rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, al presidente di Fondazione Roma Sapienza, Eugenio Gaudio, e all'assessore regionale alla Sanità, Alessio D', che il 17 hanno presentato, appunto, «la nuova veste del Pronto soccorso pediatrico». Il cui ingresso, però, è tuttora chiuso al pubblico, costretto quindi a continuare ad accedere dall'entrata provvisoria, posta al secondo piano, aperta sin dal luglio scorso. ...

