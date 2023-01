(Di domenica 22 gennaio 2023) Roma, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) - E’ ilpiù atteso, quello che dà il via alla nuova era del. L’era, come l’ha definita oggi il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, inaugurando alla fiera...

Adnkronos

"Lesono a tutti gli effetti delle infrastrutture - ha poi spiegato Sangalli - a cavallo tra materiali e immateriali. Materiali perché in un'epoca in cui il business diventa per tanti aspetti ......nel novembre 2021 dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . La visita del ... L'Italia sarà presente con i propri padiglioni alle due più importantiorganizzare in Algeria: ... Fiere, inaugurato a Rimini Sigep: il food service dolce proiettato nell’era della convergenza (Adnkronos) – E’ il Sigep più atteso, quello che dà il via alla nuova era del food service dolce. L’era della convergenza, come l’ha definita oggi il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, inaug ...Rimini, 21 gennaio 2023 – C’erano entusiasmo, sorrisi e tanta curiosità, oggi, all’apertura della 44esima edizione del Sigep (foto), il Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazio ...