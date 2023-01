Globalist.it

Critiche a Nordio e paletti per le future alleanze. L'ex presidente della Camera Roberto) non condivide l' approccio del guardasigilli Nordio sul tema delle intercettazioni, "è sbagliato e ideologico. E la prima responsabile è Giorgia Meloni , che lo ha fortemente voluto come ...Leggi Anche Redditi e politici, Casellati battee Letta è più ricco di Renzi Redditi, alla Camera Tremonti è il più ricco - Soumahoro dichiara ...del segretario del Pd Enrico Letta e del leader... Fico (M5s): “Alleanze con il Pd sui programmi ma Renzi e Calenda devono restare fuori” L'ex presidente della Camera Roberto Fico (M5s) non condivide l'approccio del guardasigilli Nordio e mette i paletti per le future alleanze con il Pd ...L’ex presidente della Camera Roberto Fico racconta che la politica lo impegna come e talvolta più di prima: “Passerò la domenica a Casoria con oltre 500 persone per una riunione del M5S sui gruppi ter ...