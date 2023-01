Feyenoord-Ajax | il De Klassikier è in diretta esclusiva su Mola

Leggi su calcionews24

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il De Kuip di Rotterdam si prepara ad ospitare il Detra: il big match di Eredivisie è insuIl Detrainfiamma l’Eredivisie: il big match della 17ª giornata è insu(QUI il link per la registrazione gratuita). Il pre gara andrà in onda sudalle 14, e il fischio d’inizio è fissato alle 14:30. La telecronaca della partita sarà di Enrico Zambruno e Paolo Rossi. L’anno scorso, i due incontri tra Rotterdammers e lancieri ebbero come esito una doppia vittoria dell’. La squadra allora pilotata da Ten Hag si impose per 0-2 al De Kuip (decisivo l’autogol di Senesi e il rigore di Tadic), e tra ...