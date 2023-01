Fedez e Chiara Ferragni sulle giostrine al parco con i figli | ma la reazione di Vittoria è epica

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ala giocare. I Ferragnez trascorrono il pomeriggio insieme tra giostre e sorrisi.portano la piccola Vitto e Leonegiostre per i bambini per farli svagare e ...

Al parco a giocare. I Ferragnez trascorrono il pomeriggio insieme tra giostre e sorrisi.Ferragni portano la piccola Vitto e Leone sulle giostre per i bambini per farli svagare e divertire. Ma la reazione della secondogenita è esilarante. 'Il mal di mare' commenta...Marina Di Guardo, mamma diFerragni, la fashion blogger più influente del web, e suocera del cantante, ha trascorso il weekend tra le colline del Prosecco, visitando i luoghi più iconici ...Al parco a giocare. I Ferragnez trascorrono il pomeriggio insieme tra giostre e sorrisi. Fedez e Chiara Ferragni portano la piccola Vitto e Leone sulle giostre per i bambini per farli svagare ...Ruolo importante per il rapper a Sanremo 2023: coinvolto anche il suo podcast Mancano due settimane all’inizio del Festival della Canzone italiana e ...