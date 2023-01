Federico Fashion Style fa coming out a Verissimo | “Non l’ho detto prima per tutelare mia figlia”

(Di domenica 22 gennaio 2023), l’hair stylist 32enne originario di Anzio ha deciso di fareout a, il programma condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5. “Quella con Letizia Porcu è stata una storia leale. Tre anni fa le dissi ‘Non posso darti ciò che desideri, perché amo le persone del mio stesso sesso’”. È così cheha fattoout ai microfoni della Toffanin. Il racconto di quanto ha vissuto Resta la gioia per quanto vissuto finora. Il noto parrucchiere della tv non rinnega gli anni trascorsi con Letizia,di capire di amare le persone del suo stesso sesso, seppure ha sottolineato nell’intervista: “Non volevo fare del male a una persona che mi ha dato la gioia di mia...

Corriere della Sera

... il progetto di Fondazione Mente per bambini e famiglie che ancora mancava Articoli più letti Le lipgloss nails diventeranno la tua nuova ossessione per le unghie di Elle Turner...Ode a Marilyn vol.1 Articoli più letti Le lipgloss nails diventeranno la tua nuova ossessione per le unghie di Elle TurnerStyle fa coming out: "Se una persona nasce in un modo non ... Federico Fashion Style, l’outing in televisione: «Ho detto a Letizia che amo persone del mio stesso sesso» Di recente Federico Fashion Style è stato al centro dei gossip per via della separazione dalla moglie. A Verissimo ieri ha deciso di fare coming ...Lo aveva annunciato che presto sarebbe arrivata la verità. E pare proprio, stando alle indiscrezioni, che Federico Fashion Style si sia tolto la "maschera". E lo ha fatto nel ...