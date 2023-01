Farmaci | stare in mezzo alla natura aiuta a diminuirne l' uso | lo conferma un nuovo studio

quotidianodipuglia.it

...dismesso in via dei Lucani nel quartiere San Lorenzo a Roma dopo avere assunto droga e, ... Questa ragazzina è andata di qualcosa che la facevameglio. Ma questi luoghi predestinati non ...Walter Sabatini , ex direttore sportivo della Salernitana , torna sul discorsonel calcio e ne parla a La Stampa. Intervista Sabatini Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ... Calcio e farmaci, la paura dei campioni: «Prendevamo medicinali come caramelle, che succede ora» Il Micoren, le flebo, i medicinali per aiutare il recupero. La morte di alcuni ex calciatori professionisti, noti e non, nel corso degli ultimi anni ha fatto sì che da parte di diversi ...Ai tanti protagonisti del passato che hanno parlato sull'abuso di farmaci si aggiunge anche l'ex campione del mondo che ammette come fosse la normalità. C'è anche chi, invece di rivangare scandali del ...