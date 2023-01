AGI - Agenzia Italia

AGI - Un poliziotto di 40 anni è stato fermato per aver sparato a un ragazzo di vent'anni domenica notte intorno alle 4, nei nuovi quartieri di Ancona, nei pressi del centro di aggregazione giovanile ...in pieno centro ad Ancona dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria, avvenuta all'alba di oggi. Ignoti al momento i contorni dell'episodio, sul quale sta indagando la polizia. ... Far West ad Ancona, fermato un poliziotto Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria nei quartieri nuovio del capoluogo marchigiano. Uno è un poliziotto fuori servizio che avrebbe ferito un ragazzo di vent'anni al culmine di una lite ...Far West in pieno centro ad Ancona dove due persone sono rimaste ferite in una sparatoria, avvenuta all'alba di oggi.