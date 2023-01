Fa incontrare figure iconiche legate nei secoli dal costo pagato per accedere al potere

Leggi su iodonna

(Di domenica 22 gennaio 2023) Cosa c’entrano la rampante direttrice di un’agenzia di collocamento, un’esploratrice scozzese del XIX secolo, una cortigiana giapponese del ‘200, la papessa Giovanna, che dall’854 all’856 – travestita da uomo – raggiunse il grado ecclesiastico più alto dell’Impero, Dull Griet, figura di un quadro di Bruegel nota per aver varcato le soglie dell’inferno, e Griselda, la protagonista di una novella del Decamerone, popolana e moglie di un marchese resa leggendaria dalla sua obbedienza al marito? Caryil Churchill, drammaturga londinese tra le maggiori viventi, in una scena memorabile della pièce Top Girls, annullando le distanze di spazio e di tempo, le siede insieme a cena a parlare e a porre domande su quanto costi essere donne o smettere di esserlo per farcela nel mondo. Lo spettacolo è in scena in questi giorni al Teatro 2 di Parma, per la regia di Monica Nappo (repliche fino al 5 ...