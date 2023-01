(Di domenica 22 gennaio 2023) IlalCorniche Circuitadl’edizionedel Mondiale di Formula Uno. Quella che doveva essere una soluzione temporanea, quindi, si è meritata una corposa conferma nonostante piloti e spettatori non abbiano, al momento, apprezzato in maniera particolare questo tracciato cittadino, con oltre 6 chilometri di chicane e rettilinei racchiusi tra i muretti. In teoria, secondo gli accordi iniziali, ildisarebbe stato sostituito da quello di Qiddiya, alla periferia di Riyadh. Ma, visti gli investimenti degli ultimi mesi per migliorare l’impianto (che in concomitanza dell’esordio del 2021 si era presentato ancora incompleto) nei piani ...

OA Sport

Lipsia, domenica 22 gennaio 2023 " Gerrit Nieberg ha vinto oggi pomeriggio ildi Coppa del Mondo di Lipsia (Germania). Il cavaliere tedesco in sella a Blues d'Aveline ha avuto la meglio in un barrage a dodici, lasciandosi alle spalle il connazionale Richard Vogel su ...DOMENICA29FINALE DEL TENNIS Ultima settimana del torneo. Sabato 28 è in programma la finale ... Sinner può consolarsi con ilprevisto per chi ha raggiunto gli ottavi. Cioè: 219.270 euro. ... F1, il Gran Premio dell'Arabia Saudita rimarrà sul circuito di Jeddah fino almeno al 2027 Piazze d’onore per l’appuntato Emanuele Gaudiano e per il primo aviere scelto Lorenzo De Luca in Gran Premio ad Abu Dhabi e Oliva. Nella gara più importante del CSI2* che si è svolto all’Al Forsan I ...Lucky Red ha annunciato la rassegna dedicata al cinema di Park Chan-wook: ecco tutti i titoli che arriveranno nelle sale.