Everything Everywhere All at Once in 4K UHD e Blu-ray | la recensione | un viaggio sensoriale nel multiverso

(Di domenica 22 gennaio 2023) LadiAll atin 4K UHD e Blu-ray: per il folle film dei The Daniels sul, Eagle ha sfornato una limited edition numerata da urlo, con video 4K al top e audio in Dolby Atmos anche in italiano. Ha ricevuto una serie infinita di premi, è reduce della vittoria di due Golden Globes (Michelle Yeoh miglior attrice protagonista e Ke Huy Quan miglior attore non protagonista) e tornerà addirittura nelle sale il 2 febbraio. Ma intantoAll at, il cosiddetto "film definitivo sul" diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert (meglio noti come The Daniels), è già disponibile in homevideo. E per omaggiare un film di cotanto successo, oltre alle edizioni normali, Eagle ...

Servizio Informazione Religiosa

In un'intervista con Variety , Michelle Yeoh ha rivelato che vorrebbe prendere parte a uno specifico spin - off diAll at Once ( LEGGI LA RECENSIONE ). Nella commedia fantascientifica diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, l'attrice interpreta un'immigrata cinese negli Stati Uniti che ...... conosciuti come The Daniels , al timone del pluripremiatoAll At Once. Inseguiti dal vincitore del Golden Globe, Steven Spielberg per The Fabelmans. Tra i nominati crescono le ... Anteprima Sky "Call My Agent – Italia" e ritorno in sala per ... A German remake of the anti-war classic "All Quiet On The Western Front" led nominations for the British Academy Film Awards on Thursday, overtaking other award season ...La recensione di Everything Everywhere All at Once in 4K UHD e Blu-ray: per il folle film dei The Daniels sul multiverso, Eagle ha sfornato una limited edition numerata da urlo, con video 4K al top e ...