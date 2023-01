Estremista di destra brucia copia del Corano a Stoccolma | tensione

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il primo ministro svedese ha condannato come “profondamente irrispettoso” il gesto di undiche ieri ahato unadel, aumentando le tensioni con la Turchia proprio mentre la Svezia corteggia Ankara per la sua candidatura alla Nato. Anche il premier pakistano Muhammad Shehbaz Sharif ha condannato “la profanazione del sacroda parte di undiin Svezia”, aggiungendo che “nessuna parola è sufficiente per condannare adeguatamente l’atto orribile”, ha scritto sul suo twitter. Ieri il politico di estremaRasmus Paludan ha dato fuoco ieri ad unadel libro sacro musulmano davanti all’ambasciata turca nella capitale svedese. Un ...

