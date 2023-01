Esplosione in una cascina | un morto a Mondovì | in corso ricerche di eventuali dispersi

(Di domenica 22 gennaio 2023)in casa a, in provincia di Cuneo . Una persona è deceduta nello scoppio avvenuto in una: sul posto sono arrivate quattro squadre dei vigili del fuoco. Sono inle ...

RaiNews

... nuovo blitz a Firenze: imbrattata la sede regionale del Ministero delle Finanze Sparatoria ad Ancona, ferito un ragazzo di 22 anni: fermato un 40enne, è un poliziottoincascina, un ...La prima ipotesi è che l'sia dovuta afuga di gas Gpl. Lo scoppio è avvenuto al piano terra dicostruzione a due piani in frazione San Quintino, tra gli abitati di Mondovì e Bastia. Esplosione in una cascina a Mondovì, una vittima Un membro del personale dell’ufficio preso d’assalto ha detto che l’attacco è iniziato con un attentato suicida Il gruppo estremista al-Shabab ha rivendicato l’assalto alla sede dell’amministrazione r ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...