Energia | migranti e caso Regeni La domenica nordafricana del governo | Meloni ad Algeri | Tajani al Cairo

(Di domenica 22 gennaio 2023)in missione mediterranea per i due massimi rappresentanti delitaliano sul fronte della politica estera. Sia la premier Giorgiache il ministro degli Esteri Antonio Tajani sono infatti attesi da delicate missioni in Nordafrica: direzione politico-economica del tutto simile, ma diversa la destinazione. La presidente del Consiglio è in arrivo oggi ad, dove avrà diversi incontri tra oggi e domani, mentre il vicepremier è atterrato già ieri sera al Cairo, in Egitto. Il tema principale di entrambe le visite è l’, con la necessità di proseguire nello sforzo di diversificazione delle importazioni dopo la rottura con la Russia. Ma sui tavoli degli incontri tanto del Cairo quanto disi discuterà anche di stabilizzazione della Libia e di controllo ...

Open

Il dossier, assicura chi lavora alla missione del premier, resterà secondario. Sono ... a partire dall'. Un dossier inteso non solo in termini di approvvigionamento e diversificazione ..."Queste visite si inquadrano nella strategia del governo volta a rafforzare la collaborazione sull'e non solo con i principali Paesi del Mediterraneo", dichiara Tajani stamattina in un'... Energia, migranti, caso Regeni. La domenica nordafricana del ... Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, riceverà domani mattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con cui discuterà ...La premier arriva domenica nel Paese nordafricano, dove parlerà di gas e idrogeno. Ma nei prossimi venti giorni andrà anche in Svezia e ...