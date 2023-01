Empoli | Zanetti | 'Difenderemo con i denti cosa abbiamo conquistato Inter al top d'Europa | ma a volte'

Sport Mediaset

I nerazzurri hanno vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyadh, mentre la squadra diha superato 1 - 0 la Sampdoria nell'ultimo turno di campionato. PRONOSTICO INTER -: OVER ...E a chi chiede se è unche può guardare avanti in classifica adesso,risponde: "Penso che questi discorsi debbano essere fatti un po' più avanti. Se a marzo ci troveremo in questa ... EMPOLI, ZANETTI: "CON INTER CURARE DETTAGLI E DARE MASSIMO" - Sportmediaset L'Empoli chiude il girone d'andata a Milano contro l'Inter fresca di vittoria della Supercoppa italiana. "La gara è molto difficile perché l'Inter sta giocando ai suoi livelli in questo momento - dice ...L'Empoli chiude il girone d'andata a Milano contro l'Inter fresca di vittoria della Supercoppa italiana. "La gara è molto ...