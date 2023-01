Agenzia ANSA

I nerazzurri hanno vinto la Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyadh, mentre la squadra diha superato 1 - 0 la Sampdoria nell'ultimo turno di campionato. PRONOSTICO INTER -: OVER ...E a chi chiede se è unche può guardare avanti in classifica adesso,risponde: "Penso che questi discorsi debbano essere fatti un po' più avanti. Se a marzo ci troveremo in questa ... Empoli: Zanetti "con Inter Curare i dettagli e dare il massimo" - Toscana Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Empoli, gara valida per la 19^ giornata del campionato di Serie A ...Con l’inglese discorsi già ben avanzati, in attesa di capire come si evolverà la situazione con la Roma. Il preferito per giugno sarebbe Scalvini, promettente difensore dell’Atalanta, la cui valutazio ...