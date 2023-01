ElSha-Abraham | la Roma stende lo Spezia | Mou è terzo

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 gennaio 2023) La– Lasupera brillantemente l’esame in casa dello, 0-2 il risultato finale nel match della 19ma giornata di Serie A, e vola al quarto posto in classifica a 37 punti, dietro solo l’Inter a pari punti e grazie allo stralcio della Juventus dopo la penalizzazione. Il match Il primo tempo inizia con padroni di casa più propensi all’attacco non sfondano la difesanista, mentre i giallorossi sprecano diverse occasioni. Una per tutti un quasi rigore calciato da Dybala, dopo l’atterraggio ai limiti dell’area di Celik: batte la punizione ma riesce solo a prendere in pieno la barriera. Occasione sprecata e la prima mezz’ora si avvia a concludersi con contrasti anche duri che non portano a niente. Al 34’ tocca Ibanez imbarcarsi per una lunga corsa verso la porta bianconera ma il tiro finale viene respinto. ...