Elmas si gira e tira forte | non tira a giro | è una delle rivoluzioni del Napoli

(Di domenica 22 gennaio 2023) Vittoria importantissima. Arrivata, e questo è ancor più degno di nota, contro una squadra scesa in campo per coprire ogni spazio ed ogni linea di giocata posizionandosi nei suoi ultimi 30 metri, sistema difensivo che se negli anni passati (mi riferisco a quelli pre-Spalletti) è stato davvero in grado di creare grandi difficoltà al, questa volta è stato scardinato grazie ad un paio di caratteristiche (tecniche) che miste ad un diverso atteggiamento di squadra (caratteriale) stanno facendo la differenza. Negli anni passati, sistemi e posizionamenti difensivi come quelli adottati ieri dalla Salernitana mettevano in difficoltà ilperché lo costringeva ad un continuopalla per trovare l’imbucata giusta, sembrando avere quale unico modo per rendere inefficace quest’approccio difensivo quello di mettere a tu per tu contro ...