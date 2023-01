Elly Schlein | ' Inutile cambiare nome al Pd se non si cambiano visione e facce'

(Di domenica 22 gennaio 2023) Come dovrà essere il nuovo Pd e dovrà chiamarsi ancora Pd? 'Non è fondamentalese non cambiamo, metodo e se non c'è unacomprensibile'. Lo ha detto, candidata ...

Come dovrà essere il nuovo Pd e dovrà chiamarsi ancora Pd 'Non è fondamentale cambiare nome se non cambiamo facce, metodo e se non c'è una visione comprensibile'. Lo ha detto, candidata alla segreteria del Pd , durante il confronto con gli altri candidati a Mezz'ora in più su Rai3. 'Mi sono candidata non avendo mai fatto parte del gruppo dirigente', ha ...Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli edconcordano sull'urgenza di un cambio della classe dirigente del partito e sul fatto che non vi saranno nuove scissioni in caso di ... Mezz’ora in più, “cambiare nome”: il piano di Elly Schlein per “ripulire” il Pd Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd: "Se avrò l'onore di essere la guida di questa comunità, rinnoverò il metodo di selezione della classe dirigente del partito" ...Faccia a faccia " ad armi spuntate" tra i candidati alla segreteria del Pd. A congresso chiuso "lavoreremo tutti insieme", hanno assicurato tutti ...