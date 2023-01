Elisabetta Gregoraci si mostra in forma smagliante a Monaco FOTO

Libero Magazine

ha di che festeggiare in questo periodo, prima di tutto perché la sua relazione sentimentale con Giulio Fratini va splendidamente, e poi perché la vedremo presto alla guida di un ...... insieme a Veronica Maya, saranno ospiti Enzo Buoninfante, CEO dell'azienda , Gianluca di Giovanni, Brand Manager X - BIO e CMO Buoninfante ed, volto noto del ... L'annuncio tanto atteso di Elisabetta Gregoraci: manca poco In una nuova foto pubblicata sui suoi social Elisabetta Gregoraci si è mostrata in forma smagliante con un outfit provocante.La moda dei ‘crop top’ (dalle t-shirt ai maglioni corti, che lasciano scoperta la pancia) è ormai diffusa, anzi speriamo che sia in fase discendente e non solo per ragioni di bon-ton. C’è però chi osa ...