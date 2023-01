Eileen | la prima foto di Anne Hathaway e Thomasin McKenzie nel nuovo film thriller

(Di domenica 22 gennaio 2023) L’imminenteè stato finalmente presentato in anteal SundanceFestival 2023. In occasione dellaè stata rilasciata laconnel cast.che ilvenga mostrato alle masse, un paio di nuove immagini hanno rivelato il mondo del progetto del regista William Oldroyd. Le immagini sono state pubblicate da Vanity Fair, che mostra duegrammi esclusivi del. In unasono appoggiate al muro sullo sfondo di un ...

Internazionale

Lascena " che vede la faticosa consegna di un elefante come intrattenimento esotico durante una festa simile a un'orgia nella villa di un produttore in cima a una collina, e che culmina con l'...Altri Film in onda inserata questa sera in TV: L'erba del vicino è sempre più verde (... con Kelly Preston, Amanda Bynes, Colin Firth, Jonathan Pryce, Peter Reeves,Atkins, James Greene e ... Babylon è così brutto da far venire il mal di testa - Eileen Jones Chazelle cerca di pagare un tributo alla grandezza del cinema che però dal suo punto di vista cresce come un fiore sopra un enorme letamaio. E dà vita a quello che forse è il montaggio più brutto nell ...È sempre il momento per rivedere il classico di John Carpenter del 1988, un thriller fantascientifico che mette alla berlina le disuguaglianze dell’era neoliberista e rappresenta in modo efficace l’id ...