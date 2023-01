Ecco il reddito della Meloni | il suo patrimonio ai raggi X

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari suscitano sempre una certa curiosità. Stavolta più che mai l'osservata speciale è Giorgia, che nel frattempo è diventata la prima presidente del Consiglio donna. Secondo il modello 730 del 2022 relativo ai redditi percepiti nel 2021 (è disponibile online sul sito del governo), la leader di Fratelli d'Italia ha un imponibile poco superiore a 150mila euro: per l'esattezza, sono 151.915 euro. A fronte di questo imponibile, ilcomplessivo è di 160.706 euro. Come emerge dalla dichiarazionesituazione patrimoniale 2022, laè proprietaria di un fabbricato, a Roma, che è l'appartamento in cui vive con la famiglia. Inoltre non possiede titoli azionari, obbligazionari o partecipazioni societarie. Per quanto concerne i compensi connessi ...