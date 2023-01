E’ morto Gregory Bongiorno | presidente di Sicindustria

(Di domenica 22 gennaio 2023) caption id="attachment 337304" align="alignleft" width="150"/captionE'ildi, aveva 46 anni., alla guida dida maggio 2021, èimprovvisamente nella notte a Castellammare del Golfo (Trapani) per un arresto cardiaco. L’imprenditore, la sua impresa era l'Agesp S.p.A azienda operante in Italia nel campo della raccolta e smaltimento dei rifiuti con oltre 300 dipendenti, era nato a Palermo l’8 Febbraio del 1975 ed era laureato in Economia aziendale.Dal 2021 guidava(l'associazione che raccoglie gli imprenditori aderenti a Confindustria in 7 province siciliane), e faceva parte del Comitato credito e ...

Il Sole 24 ORE

E'all'improvviso il presidente di Sicindustria,Bongiorno. Aveva 47 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa del presidente dell'associazione degli industriali ...Trapani - Èper un malore improvvisoBongiorno, 48 anni, di Castellammare del Golfo, ex presidente di Confindustria Trapani. Amministratore delegato dell'Agesp, l'azienda che si occupa di rifiuti, ... È morto Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria «Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Gregory Bongiorno, 47 anni, venuto a mancare improvvisamente. Brillante imprenditore, Bongiorno è stato apprezzato per il suo impegno negli organism ...È morto questa mattina per un malore improvviso Gregory Bongiorno, 48 anni, di Castellammare del Golfo, ex presidente di Confindustria Trapani. Amministratore delegato dell’Agesp, l’azienda che si occ ...