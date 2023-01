E intanto la Juve fa il mercato giovani | in arrivo Crespi e Di Biase E in uscita

Sky Sport

Eppur qualcosa si muove nella. Sul mercato dei giovani, sempre più al centro del progetto con la gestione Ferrero - Scanavino, si prevedono una serie di azioni di prima fascia, in entrata quanto in uscita. Praticamente fatta ...dopo Koopmeiners (squalificato) e Zappacosta, l'Atalanta rischia di perdere Zapata per la, che sarà priva di Rabiot. Gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra ... La Juve dopo la penalizzazione: cronaca di una vigilia anomala contro l'Atalanta La parola d'ordine è «compattezza». Che poi basti per rendere la seconda parte della stagione della Juventus qualcosa in più di una via crucis, è tutto da dimostrare. Intanto, stasera, allo Stadium ar ...Il -15 cambia tutto ma il club fa quadrato e spera nel Collegio di Garanzia. Allegri rifà i conti, con l’Atalanta (ore 20.45) sfida da brividi ...