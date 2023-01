È finita l' era del whatever it takes | si sa La vera notizia è che stavolta è un bene per l' Italia

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il debito pubblicoficia del ritorno dell’inflazione e l’economiana non è più il fanalino di coda in Europa. Non serviranno manovre lacrime e sangue. Ora il governo pensi alla crescita

Esquire Italia

Quando mi è venuta ero a casa e c'una delle mie figlie, sono stato portato in ambulanza al ... Se avevo paura In realtà no perchè poi l'infezione è. Abbiamo proseguito gli accertamenti ...Ma non èqui, perché mai nessuno prima di lui viriuscito così presto. Il gigante di Leeds, infatti, supera in questo speciale primato una vera e propria leggenda della Premier League, ... Ok, è finita un'era: Apple cambierà PER SEMPRE i suoi Mac