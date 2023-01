È arrivata la patrimoniale | così l' inflazione ci mangia stipendi e conti correnti

NT+ Enti Locali & Edilizia

Sia io che Gina siamo andati di fronte ad un notaio di Barcellona, lei ècon il suo ... e quando non si hanno figli in comune, non si ha nessun diritto, neanche per quanto ...... a proposito di Francia, nella sua situazionecompaiono 20.000 azioni della ... la collega Nicole Matteoni èa Montecitorio con 33.738 euro. La dem Debora Serracchiani ha un ... Cup, le novità della legge di bilancio 2023 - Il nuovo anno si ... Fabi e Confesercenti: nel 2022 il caro-prezzi ha falciato risparmi per 42 miliardi di cui la metà tra agosto e novembre ...Un altro importante finanziamento è stato ottenuto dal Comune di Tresignana. La Regione Emilia Romagna, infatti, ha premiato il progetto ‘Facciate Razionaliste - Tresigallo museo diffuso 2.0’, ammette ...