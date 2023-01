La Gazzetta dello Sport

I giallorossi passano nel finale di primo tempo: spizzata di Abraham per, che brucia Hristov e la mette in mezzo per il comodo gol di El Shaarawy. La Roma chiude subito i conti in avvio di ...7.5 : grandi giocate e due assist, sempre decisivo. El Shaarawy 7 : non fa rimpiangere ... Verde 5 :poche giocate, poco propositivo. Caldara 5 : si fa superare con troppa facilità da ... Dybala regala gol, El Sha e Abraham segnano, lo Spezia non punge: Mou ora è terzo Alla ripresa appena iniziata un errore di Esposito mentre lo Spezia è in fase di disimpegno regala al 49' la palla a Dybala che la consegna velocemente ad Abraham che altrettanto rapidamente supera ...I due assist dell’argentino ispirano le reti del Faraone e dell’inglese: la Roma aggancia momentaneamente l’Inter a quota 37 punti ...