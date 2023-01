Corriere dello Sport

Mourinho lo chiama " ilche gioca poco " con gli occhi che brillano. I suoi, ma in fondo quelli di tutti i romanisti che, mai come stavolta, benedicono le nazionali. Perché il Paulotornato dal Qatar è un ...E poi abbiamo quelche gioca poco,'SENTENZA JUVE - 'Non voglio parlare di queste cose che riguardano i tribunali. Io guardo alla classifica con la situazione della Juve di qualche ... Dybala, il "piccolino" della Roma che in Europa è decisivo come nessuno Mourinho lo chiama " il piccolino che gioca poco " con gli occhi che brillano. I suoi, ma in fondo quelli di tutti i romanisti che, mai come stavolta, benedicono le nazionali. Perché il Paulo Dybala t ...Futuro Zaniolo, le parole di José Mourinho nel post partita della sfida con lo Spezia. L'indizio di calciomercato non passa inosservato.