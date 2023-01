La Gazzetta dello Sport

L'australiano Jay Vine ha vinto il Tour2023. L'ultima tappa con arrivo a Mount Lofty (133.2 km) ha sorriso a Simon Yates (Team Jayco AlUla) che ha preceduto allo sprint proprio il corridore del Team Emirates. Terzo a 2' un altro ...Simon Yates si aggiudica in volata ai danni di Jay Vine la quinta e ultima tappa del Tour2023 , la Unley " Mount Lofty di 114 Km. E' pero il ciclista di casa e secondo piazzato in questa tappa ad aggiudicarsi la classifica finale , mantenendo un vantaggio di 11 proprio sul ... Down Under, Vine profeta in patria. Tappa a Yates, corsa all’australiano Australia's Jay Vine claimed his first World Tour victory in the Tour Down Under on Sunday, with Britain's Simon Yates winning a thrilling uphill battle to take the race's final stage.Britain's Simon Yates wins the final stage of the Santos Tour Down Under in Australia to finish second overall.